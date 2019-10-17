Сибирские жимолость и облепиху выращивает садовод в Америке

В далеком штате Орегон в США селекционер Джим Гилберт свое утро начинает не с чашечки кофе, а с напитка из сибирской жимолости и облепихи. Как прижились сибирские культуры в Америке, он рассказал на встрече с иркутскими садоводами. В Иркутск Джим приезжает не в первый раз, сотрудничество с нашими селекционерами началось в 1998 году. Тогда американец искал хорошие сорта, которые смогли бы прижиться в климате его штата. Сейчас в питомнике Джима растут и плодоносят почти 4 тысячи саженцев облепихи. Американцам наши ягоды пришлись по вкусу. В планах строительство завода по производству облепихового сока. В свою очередь селекционер из Орегона делится с иркутскими садоводами культурами из Америки.

Татьяна ЕРЕМЕЕВА, КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПИТОМНИКОВОД:

Зимостойкие сорта полукультурок, по нашему выразиться, то есть некрупных яблочек, которые произрастают в более холодных штатах, у него они есть. Хорошие сорта винограда, персика из близлежащих к Канаде и достаточно морозостойких. И нектарин. Почему бы нам не растить их?

Джим ГИЛБЕРТ, СЕЛЕКЦИОНЕР, США:

Интересно видеть столько интересных сортов у вас есть. Люди очень хотят выращивать плоды. В Америке декоративные растения больше пользуются спросом. И когда я путешествую, я удивлюсь, как я могу поговорить с людьми о фруктовых деревьях, в Америке многие не знают об этом.