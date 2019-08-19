Швейцарский пловец Эрнст Бромайс прекратил заплыв по Байкалу

Швейцарский пловец Эрнст Бромайс прекратил заплыв по Байкалу

19.08.19

У него возникли проблемы с сердцем на фоне нагрузки и тяжелых условий. По словам Бромайса, решение далось ему непросто, но оно было единственно верным. Пловец стартовал 11 июля из поселка Култук. Конечной точкой маршрута должен был стать поселок Нижнеангарск в Республике Бурятия. Предполагалось, что Бромайс преодолеет около 800 километров по воде.

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