Сергей Левченко принимает участие в работе форума и выставки «Транспорт России»

Губернатор Сергей Левченко принимает участие в работе 13 Международного форума и выставки «Транспорт России». Она проходит в Москве. Глава региона участвовал в деловом завтраке с министром транспорта России Евгением Дитрихом. Основной темой обсуждения стало состояние и развитие государственно-частного партнерства в сфере транспорта. Сейчас в стране реализуется более ста таких проектов. И Иркутская область в них активно участвует. Тем более что транспорт — важная составляющая, если учитывать площадь нашего региона и разбросанность населенных пунктов, особенно в северных районах. Кстати, как пример государственно-частного партнерства в Иркутской области министр Дитрих привел восстановление полноценной работы аэропорта в Усть-Илимске.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Туда вложено более 100 миллионов рублей инвестиций. Там построены небольшие, но достаточно хорошие аэропортовские сооружения. И сегодня вторая задача — безопасность. Чтобы там сделать более комфортный пассажиропоток.

Сергей Левченко также отметил, что в последнее время большие сдвиги произошли в дорожном строительстве благодаря участию области в программе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 74 объектах в Иркутской области работы полностью завершены.