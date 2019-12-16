Сергей Левченко намерен остаться работать в Иркутской области

Об этом экс-губернатор региона сообщил на пресс-конференции. На ней он рассказал об итогах работы. Сергей Левченко отметил экономические успехи Иркутской области. Так, по его словам, ВВП с 2015 года вырос в полтора раза. Уровень государственного долга сократился с 20 до 8 процентов. Увеличились и межбюджетные трансферты. Экс-губернатор поделился с журналистами, что и дальше будет прилагать усилия, чтобы ситуация в регионе менялась в лучшую сторону, на каком бы посту он ни был.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ЭКС-ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Работать на благо Иркутской области. Никуда не собираюсь уезжать. Я умею это делать. Не зря меня десять раз избирали депутатом разного уровня, начиная с районного звена, городского, областного и Государственной Думы. Поэтому я думаю, я смогу помогать очень многим. Поэтому я здесь. Приходите.

Напомним, Сергей Левченко находился на посту губернатора региона четыре года. Он пришел на эту должность в 2015 году. А 12 декабря этого года президент России Владимир Путин принял его отставку по собственному желанию.