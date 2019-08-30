Сегодня под Иркутском завершились экзамены на право ношения крапового берета

Из 32 вышедших на старт в финале выстояли 6 бойцов. Это представители Красноярского и Камчатского краев, Республики Хакасии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Мурманской и Новосибирской областей. Иркутяне в этом году не участвовали.

После 12-километрового марш-броска бойцы уже приходят измотанные. А это только начало. По горам, болотам и рекам. Мокрые по пояс. Высокая вода добавляет трудностей. Под выстрелами и взрывами проходят полосу препятствий, при этом выверяя буквально каждый шаг. Малейшая ошибка может стоить слишком дорого.

На огневой рубеж из 32 стартовавших пришли лишь 11. Следующее испытание — стрельба из автомата и пистолета. После грязи и дыма максимально быстро собраться и сосредоточиться не так легко. Тем более что на передышку не дают ни секунды.

Вадим ПЕТУХОВ, ЧЛЕН КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ: Тяжело, погода. С одной стороны, вроде как хорошо, что солнце. Но с другой, было бы попрохладнее, ребятишки бы побольше сюда дошли. Для того чтобы сюда попасть, для начала нужно быть хорошим сотрудником. Все на отлично сдать, все уметь. Стерженек внутренний иметь. Потому что не каждый на это может решиться, ну а если решился, то надо идти до конца.

Экзамены на право ношения крапового берета сегодня в России проходят лишь в двух местах: у нас и в Мордовии. При этом иркутская трасса считается одной из самых сложных в стране.

А это уже штурм высотки. Из борьбы за краповый берет выбыли еще двое. После этого испытания в финал прошли шестеро. Впереди у них самый трудный этап — 12-минутный бой с четырьмя противниками. Психологически трудный. Главное — не сдаться. Из последних сил драться.