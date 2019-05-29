Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар

Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар

29.05.19

Исследование провел Всероссийский НИИ труда. Его сотрудники провели опрос в организациях, каких рабочих и специалистов среднего звена там не хватает. Оказалось, продавцы-кассиры нужны сильнее всего. Кроме того, в десятку вошли повара, педагоги профессионального и дополнительного образования, юристы, специалисты по социальной работе, закупкам, а также медсестры и бухгалтеры.

 

 

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