С малоимущими семьями будут заключать социальные контракты

Одним из важных средств в борьбе с бедностью президент России Владимир Путин назвал социальные контракты. На такую форму поддержки от государства могут рассчитывать малообеспеченные и малоимущие семьи. Сегодня этот вопрос обсудили на сессии Законодательного собрания Иркутской области. В региональный закон внесли изменения. Установили семь направлений, по которым люди могут получать поддержку. Кроме того, предусмотрели не только ежемесячные выплаты, но и разовые.

Владимир РОДИОНОВ, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На развитие личного подсобного хозяйства первоначальное выделение денежной суммы будет до 50 тысяч рублей, то есть денежных средств, которых достаточно на приобретение, допустим, коровы. И в дальнейшем в течение 11 месяцев мы будем оказывать помощь до 10 тысяч рублей. Сегодня, чтобы прокормить корову, специалисты нам сказали, необходимо 4 тысячи рублей в месяц. То есть это достаточно средств, чтобы вырастить эту корову, чтобы получать с нее продукцию, чтобы потом был приплод и так далее.

Кроме личного подсобного хозяйства, контракты предусмотрены на изготовление швейных изделий, приобретение теплиц и посадочного материала, различного инвентаря, а также на прохождение переподготовки. Право на эту меру поддержки имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума, которые не заключали социальный контракт в предыдущие пять лет.