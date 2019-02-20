Рыба и морепродукты пользуются спросом у жителей Иркутской области

Поменьше мучного, побольше овощей и фруктов. Здоровое питание с приходом весны становится не только модным, но и актуальным: в переходный от зимы к лету период организму необходимы витамины, полезные микроэлементы и аминокислоты. Весь этот набор содержится в морепродуктах. Цены на них сегодня изучили наши корреспонденты. По чем сейчас горбуша, кета, сельдь и семга? Узнаем в рубрике «Продобзор».

В Иркутске моря нет, а морская рыба есть. С Дальнего Востока на наши прилавки приезжают настоящие деликатесы. Горожане активно покупают не только рыбу, но и креветки, кальмары, крабовое мясо. И все же популярность классической соленой селедки иваси или, например, горбуши и кеты холодного копчения остается неизменной.

Анна ТЕРЕШКИНА, ПРОДАВЕЦ: Каждый день берут, очень много рыбки берут и пенсионеры, и молодые. Рыба у нас очень вкусная, свеженькая. Берут все: от селедки до форели и семги. Из свежей самый популярный минтай. А из копченой — кета и форель.

К слову, форель и семга уже точно стали деликатесами: за килограмм копченой рыбки придется отдать 1820 рублей. Есть варианты попроще: это горбуша по цене 780 рублей. А свежемороженую горбушу — тоже бессменный хит продаж — на рынке продают за 190 рублей. Минтай — за 120. Кета обойдется дороже — 370 рублей. А свежемороженый кальмар приобрести можно за 240 рублей. С нового года цены на морепродукты еще не менялись, рассказывают продавцы. Как и спрос на продукцию.

Морская рыба содержит витамины групп А, D, E, F, аминокислоты омега-3 и омега-6. Если говорить проще, морепродукты благотворно влияют на весь человеческий организм. Разумеется, речь идет о качественной и свежей рыбе.