Руководство ГИБДД России направило разъяснение в регионы

Непогода — не время для штрафов. Предписания с автоматических камер фиксации нарушений не должны выносить в туман и сильный дождь. Такое разъяснение направило в регионы руководство ГИБДД России, сообщает «Коммерсантъ». Перечень также включает ситуации, когда светофоры отключены, движение регулирует сотрудник ГИБДД, идут дорожные работы, нет знака-предупреждения о видеофиксации. Кроме того, при многократных жалобах граждан на неточность работы конкретной камеры. Автомобилисты полностью поддерживают такое разъяснение. Однако эксперты говорят: указание — это не закон, юридической силы не имеет. Не прописано, например, какой именно силы должен быть дождь. Также, согласно действующим актам, знак о видеофиксации — лишь рекомендация, в суде аргумент о его отсутствии не станет основанием для отмены штрафа.