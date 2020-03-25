Развлекательные заведения закроют во всех регионах России из-за коронавируса

Развлекательные заведения закроют во всех регионах России из-за коронавируса25.03.20
Соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров. Власти субъектов обязаны приостановить работу ночных клубов, кинотеатров, детских игровых центров и других досуговых заведений. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В России зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны. Всего у нас зарегистрировано 495 случаев, 22 человека вылечились, смертей нет.
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