Развлекательные заведения закроют во всех регионах России из-за коронавируса

Соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров. Власти субъектов обязаны приостановить работу ночных клубов, кинотеатров, детских игровых центров и других досуговых заведений. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В России зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны. Всего у нас зарегистрировано 495 случаев, 22 человека вылечились, смертей нет.