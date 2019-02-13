Пытки в полиции

Уравнение со всеми неизвестными. Вот уже около пяти лет в Иркутске разбираются в обстоятельствах уголовного дела о пытках в кабинете управления полиции. Там среди бела дня трое оперативников избивали свидетеля, которого впоследствии нашли мертвым в реке. И это не единственное убийство, которое сопровождает эту историю, а она уже покинула пределы страны. И за исходом событий внимательно следят наши западные партнеры. Как в Иркутске пропадают люди? Понесут ли полицейские наказание? А главное — были ли пытки? И как в этом деле оказалась замешена ООН?

Эта запись камер наблюдения наделала много шума в Иркутске осенью 2016 года. Шутка ли? В центре города, в здании управления МВД, прямо в кабинете оперативников особо тяжкого отдела, избивают и пытают свидетеля. Так говорили тогда. Поводом для возмущения общественности стала эта запись. На ней свидетель по делу об убийстве приходит в отдел вместе с оперативником, а покидает кабинет, хромая и держась за голову и живот. На записи видно, как ему тяжело идти, он держится за стены. На тот момент снятые врачами побои и эта запись стали основными уликами в деле. Трех полицейских — начальника отдела Сергея Тарасова и двух оперативников Александра Кривошеина и Максима Кругового — на следующий день с позором уволили из органов. Начались допросы и выяснения причин.

Но сейчас предлагаю на время отложить эту видеозапись. Потому что началось все шестью месяцами ранее с не менее серьезного происшествия. Речь идет о таинственном убийстве Эдуарда Жданова.

Его тело обнаружила в вагончике, где проживал молодой человек, его мать. На место прибыли сыщики, стали искать убийцу. Под подозрение попал собутыльник погибшего Антон Фролов. В этот вечер молодых людей видели вместе. Это подтвердили родственники подозреваемого, его брат Сергей и сестра Марина. Также нашли отпечатки пальцев на посуде. Под тяжестью улик Фролов сознается в убийстве. На следственном эксперименте, подробно рассказывает, как убивал и куда выбросил нож. Мотивом убийства называет бытовой конфликт на фоне личных отношений.

Сергей ТАРАСОВ, ЭКС-НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по РАСКРЫТИЮ ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ УМВД г. ИРКУТСКА: То, что Фролов виновен, у меня никаких сомнений не возникает. Я скажу это на сто процентов. Но я повлиять на это никак не могу. И доказать, что он убил, тоже сейчас не могу.

Сейчас оперативники вспоминают о событиях тех дней с досадой. Говорят, в деле стали происходить странные вещи. Спустя полгода обвиняемый и его родственники, которые шли по уголовному делу свидетелями меняют свои показания. Они утверждают, что видели мужчин вместе не в этот, а совершенно другой день. А сам Антон Фролов вовсе говорит, что не виновен. А чистосердечное признание из него выбили оперативники убойного отдела.

Максим КРУГОВОЙ, ЭКС-ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОТДЕЛА по РАСКРЫТИЮ ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ УМВД г. ИРКУТСКА: Заявлял о том, что мы на него оказывали давление и применяли тоже методы, он перечислял. Но, правда, и сам Антон Юрьевич признался. Сказал мне, что на его на это Жданова надоумила и ее адвокат. Он сказал: извините, я вас оклеветал и попросился к следователю.

В отдел для пояснений следователь приглашает свидетелей, которые изменили показания, — Марину Усимову и Сергея Струнчинского. Это видео из коридора управления МВД города Иркутска. По рассказам потерпевшего, пока его сестра Марина ждала его у дверей кабинета, внутри мужчину жестоко пытали. Он кричал и звал на помощь. Но на кадрах видно, что девушка, ничего не заподозрив, спокойно покидает отдел полиции. Через пару часов Сергей Струнчинский выходит из кабинета, хромая и держась руками за голову. Домой его подвозит один из полицейских. Спустя четыре часа Сергей регистрирует побои в городском травм пункте. А уже утром оперативников привозят в отдел собственной безопасности. Там Александра Кривошеина, Максима Круговова и Сергея Тарасова допрашивают самих. И теперь уже они идут подозреваемыми по делу о превышении полномочий. Они сознаются в содеянном. Но, по их словам, делают это, чтобы отпустили и они смогли нанять себе адвокатов для защиты прав. А в дальнейшем отказаться от данных ранее показаний. На следственном эксперименте Сергей подробно рассказывает об издевательствах средь бела дня в кабинете полиции. Следователь скрупулезно записывает показания потерпевшего. Подробности шокируют, весь день мужчину пытали трое. Лили на голову кипяток, избивали резиновой дубинкой, прыгали на теле. Орудиями пыток были стул, пакеты для мусора и даже железная гиря. В рассказе то появлялись, то исчезали наручники. Переигрывает, уверены подозреваемые.

Это результаты Московской комиссионной медицинской экспертизы, в которой и вовсе о следах от наручников ничего не сказано. Также нет там ничего о пакетах и о термических ожогах. Все, что медикам удалось зафиксировать: ушибы, синяки и перелом левой стопы. Обвиняемые в пытках оперативники считают дело сфабрикованным.

Александр КРИВОШЕИН, ЭКС-ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОТДЕЛА по РАСКРЫТИЮ ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ УМВД г. ИРКУТСКА: Как нужно себя вести с манекеном, какую позу принять, и после этого фотографировал. А следователь, опять же со слов сотрудников, прежде чем подсказать позу, сверял ее с каким-то документом. На наш взгляд, это заключение экспертизы.

Появляется разумный вопрос: зачем пытать не ключевого свидетеля? От показаний Сергея Струнчинского уголовное дело об убийстве не изменилось бы. Но адвокаты подсудимого так не считали. Ведь если оперативники так поступают со свидетелем, страшно представить что было с подозреваемым? Картина об оборотнях в погонах становилась еще страшнее.

Следующий вопрос, которые привлек мое внимание: почему спустя полгода все синхронно решили поменять показания? Ответ, мягко говоря, удивил. Аккумулировала ситуацию, как это ни странно, мать убитого Эдуарда Жданова. Галина Жданова почему-то нанимает адвоката подозреваемому в убийстве сына и еще одного правозащитника для свидетелей Марины и Сергея. Женщина утверждает, что убийца другой ее родственник, Евгений Коновалов. Эти полгода она искала доказательства. И даже выгнала не согласных с ее мнением близких из семейной усадьбы.

Галина ЖДАНОВА, МАТЬ ПОГИБШЕГО ЭДУАРДА ЖДАНОВА: Он почти полгода не менял свои показания? Нет, нет. Ну, он боялся туда идти. Дело то, конкретно фабриковали. Потом я ему адвоката так же наняла. Марина УСИМОВА, СЕСТРА СЕРГЕЯ СТРУНЧИНСКОГО: Она сама к нам пришла домой, изначально мы ее не знали. Я ее не видела ни разу. Она объяснила нам ситуацию, что это не он, не мог убить. Посмотрите на него, он боязливый, слабый, слабохарактерный.

Общее горе превращается в общую цель. Женщины решают любыми способами восстановить справедливость. И пойдут до конца. Тем более что если Антон не виновен — значит, убийца все еще ходит на свободе.

Марина УСИМОВА, СЕСТРА СЕРГЕЯ СТРУНЧИНСКОГО: Надо нам было брата вытащить. Чтобы они не состряпали дело как попало. И чтобы они конкретно разобрались в том, что произошло в этом убийстве. А не так, что мы нашли виновного, вот он с ним сидел, бухал, отпечатки пальцев на стаканах есть. Все — значит, ты убил.

Мать убитого Эдуарда пишет жалобы о пытках и сфабрикованном деле в центральный аппарат МВД, следственный комитет Москвы, прокурору и даже столичным народным избранникам.

Линия защиты выстраивалась достаточно уверенная: садисты-оперативники и поддержка крупных политиков, но чашу весов Фемиды перевешивают и улики, и чистосердечное признание.

Антон ФРОЛОВ, ОБВИНЯЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ЭДУАРДА ЖДАНОВА: Если бы в чистосердечном признании было написано, что «убили топором», то ты бы показывал, как убивал топором? Да! Все исходило от чистосердечного признания.

В итоге в суде дело переквалифицировали,со статьи об умышленном убийстве на менее тяжкую — пределы допустимой самообороны, а время, проведенное в СИЗО, пошло в зачет отбывания срока наказания. Антона Фролова выпускают на свободу. Но он внезапно пропадает без вести уже как важный свидетель о пытках в отделе полиции. Местные и даже федеральные журналисты бьют тревогу. Информационные ленты пестрят острыми заголовками о «полицейском беспределе в Иркутске». Адвокаты потерпевших настаивают на немедленном аресте полицейских. Но, как оказалось позднее, все это время Антон провел действительно в плену, только у алкогольных напитков.

Ирония этой истории пропадает, когда во время всеобщей смены показаний тот, кого подозревает в убийстве сына Галина Жданова, в этом же дворе получает несколько ножевых. Мужчина чудом остался жив.

Евгения КОНОВАЛОВ, СВИДЕТЕЛЬ в ДЕЛЕ об УБИЙСТВЕ ЭДУАРДА ЖДАНОВА: В этой же ограде, двенадцать ножевых, мне все тело изрезали. Могу показать. Вот: сердце, легкие, под лопатку, сонная артерия. Даже полгода не прошло. Кто это делает? Может это она это заказала? Я откуда знаю?

А эта видеозапись из комнаты Сергея Струнчинского. На кадрах один из уволенных оперативников Сергей Тарасов о чем-то разговаривает с потерпевшими. Не исключено, что речь идет о денежной компенсации. За ночь переговоры так и не пришли к чему-то конкретному. Но существует и следующая запись камеры, которую у себя в комнате установил пострадавший от пыток. И, судя по разговору, мужчина с кем-то советуется. Он готов взять деньги, но не может определиться в цене.

Это последнее видео, на котором Сергей Струнчинский живой. Буквально через несколько дней мужчина будет похищен из своего дома. Это кадры видеонаблюдения с фасада соседнего здания. На них черный внедорожник. По версии следствия, в нем находятся люди, причастные к исчезновению. Позже Сергея найдут убитым в реке. Известно, что перед смертью мужчину сильно избили, а потом задушили. И снова под подозрение попадают все те же оперативники убойного. Уж больно похож черный внедорожник на автомобиль родителей одного из полицейских. Машину изымают, подробно изучают, но это не она. Обвиняемые оперативники подозревают, что Сергея убрали, чтобы он не смог забрать заявление. Богатейший розыскной опыт подсказывает им, что это провокация.

Максим КРУГОВОЙ: У него снова телесные по СМЭ есть, различной степени давности: от двух недель до нескольких часов. То есть я делаю вывод о том, что он постоянно был в телесных повреждениях. Когда и где он их получал, нужно выяснять следствию.

Копнув глубже в этой, на первый взгляд, рядовой истории, принявшей необыкновенно широкий общественный резонанс, можно разглядеть еще одну интересную персону. Правозащитник Святослав Хроменков. Мужчина известен как ярый противник превышений полномочий и пыток подозреваемых и заключенных. Как бывший судимый сейчас он стоит на защите прав пострадавших от полицейского беспредела. Есть информация даже о том, что его дело спонсируют некие зарубежные фонды. Платят за привлечения внимания к изъянам российского правосудия. Об этом не раз рассказывали столичные СМИ. Именно его на одном из митингов встретила Галина Жданова. Как раз незадолго до того, как все в этой истории начали менять свои показания.

Галина ЖДАНОВА: Мы с ними пересекались, был митинг. В году 15 или 16, на площади «Труд». Как раз против пыток, я туда случайно попала, созвонилась с организаторами и пришла на митинг.

Мы поинтересовались у правозащитника, не использует ли он это дело, как площадку для очередного пиара своей деятельности? Ведь на его адвокатском столе фигурируют не совсем заурядные случаи. Женщина, которая устроила драку в магазине с сотрудниками Росгваридии и выдумала беременность. Заключенные, которые режут себе вены. И мы получили ответ. История о пытках в отделе полиции действительно покинула пределы страны. Святослав Хроменков является представителем защиты прав человека от Всемирной организации объединенных наций. И европейский спецдокладчик уже осведомлен.

Святослав ХРОМЕНКОВ, ЧЛЕН ДВИЖЕНИЯ «СИБИРЬ ПРОТИВ ПЫТОК»: Я ему, конечно, сообщил: нами будет подготовлен доклад на следующее заседание ООН «Против пыток», которое состоится года через два, три, обо всех случаях, в том числе и этот, представим. Это же видно, там же есть видео. Совокупность доказательств подтверждает вину подсудимых вне зависимости от того, какие показания они сейчас дадут.

14 февраля обвиняемые оперативники услышат решение суда, в зале которого должны собраться все герои нашего репортажа. Совсем забыл упомянуть о коллеге оперативников, которые подтвердил жестокие пытки свидетеля в кабинете полиции. Вот он, на кадрах разговаривает с кем-то по телефону. И появляется очередной вопрос: почему блюститель закона не остановил своих товарищей и не сообщил руководству?

Очевидно, что если убрать из этой истории ужасающее слово «пытки», становится ясно, что абсолютно все герои этого материала имеют свою корыстную выгоду. Сестра пыталась вытащить брата из тюрьмы, мать погибшего наказать виновных, оперативники, даже если перестарались, выполняли свою работу и были часть одного большого механизма правосудия, погибший свидетель хотел отомстить за нанесенное оскорбление и, возможно, заработать денег, а правозащитник делал пиар на этом деле. Своеобразная игра с законом, печальным итогом которой стали загубленные человеческие жизни и судьбы.