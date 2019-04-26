Псу, который потерял лапы, нужна помощь добрых людей

Трогательная история о счастливом спасении, которая может закончиться хорошо только с общей помощью. Пса с перебитыми лапами два месяца назад нашли волонтеры в Шелеховском районе, его переехал поезд. Об усыплении не было даже речи, решили: собака будет жить. Но с ампутированными лапами это не так просто.

Счастливчика — а именно такую кличку дали собаке волонтеры — сегодня осматривают врачи. Несмотря на частичное отсутствие передних лап, он радостно скачет при виде ветеринаров. Именно они спасли молодого пса, когда с ним случилась трагедия. Счастливчика переехал поезд. Чтобы не усыплять животное, пришлось ампутировать передние конечности.

Виктория КЛОЩЕНКОВА, ВОЛОНТЕР: Стоял вопрос: усыплять собаку или оставить жить без передних лап. Потому что спасти было невозможно. Мы приняли решение, что будем бороться. Он плохо ходил, конечно, постоянно ему не хватало лап. Он пытался встать на них, опереться.

Уже через две недели после операции пес привык к отсутствию лап и научился обходиться без них. Только проблема в том, что последствия от потери конечностей могут быть гораздо серьезнее: у животного постепенно появляются боли в суставах, а лапы, точнее то, что от них осталось, стираются при интенсивной ходьбе.

Василина БУРЛАКОВА, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ: Вообще, собака почти 70% веса держит на передних лапах. Тут у собаки передних лап нет, соответственно, нагрузка переносится на задние. Плюс вот эти культи, на которых он ходит, они стираются, будут пролежни, мозоли постоянные.

Помочь собаке жить без проблем со здоровьем могут протезы. В Иркутске подобных не делают. Но волонтеры нашли клинику в Новосибирске, где готовы принять животное. Там изготовят специально для Счастливчика 3D-модели. Но нужны средства — 200 тысяч рублей. А после собаку будут пристраивать в семью. Помочь может каждый, чтобы в следующий раз Счастливчик смог радостно побежать навстречу его любимым людям уже на всех лапах.

Номер карты 676280189007282907 привязана к номеру 89246073737 Ольга Валерьевна Ф. ОБЯЗАТЕЛЬНО С ПОМЕТКОЙ «ПРОТЕЗЫ»