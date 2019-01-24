Пропаганда суицида стала самым популярным нарушением в СМИ и интернете

Такие итоги за 2018 год подвел сегодня Роскомнадзор. Масс-медиа допустили 35 таких нарушений, сайты — почти шесть тысяч. Кроме того, веб-порталы блокировали за информацию о наркотиках и азартных играх, детскую порнографию. В августе прошлого года по решению Кировского суда в единый реестр запрещенных сайтов внесли 636 интернет-ресурсов, технически или организационно связанных с Иркутской областью. Но, по словам руководства ведомства, если в СМИ количество нарушений сокращается — с 266 в 2016 до единичных случаев в 2018 году, то в интернете все с точностью до наоборот. За пропаганду суицида два года назад было заблокировано в разы меньше веб-страниц.

Сергей КОСТЫЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ по НАДЗОРУ в СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ и МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: в 2016 году их было 262. Колоссальный рост — в 24 раза. То есть работа, которая проводилась органами власти, общественностью, средствами массовой информации, дает определенные результаты по внесению информации в реестр. То есть граждане очень активно реагируют на такую информацию.

В отношении всех нарушителей управление Роскомнадзора принимает меры реагирования. В отдельных случаях нарушителей оштрафовали. В 2018 году управление наложило штрафов на сумму, которая превысила 2 миллиона рублей.