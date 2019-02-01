Проявили некомпетентность или намеренно ввели в заблуждение?
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Проявили некомпетентность или намеренно ввели в заблуждение?

01.02.19

Контрольно-счетная палата Иркутской области озвучила претензии, которые касались поездки Губернаторского симфонического оркестра в Вену в январе прошлого года. Тогда на концерт продали немало билетов, но деньги, как сказали в КСП, не учли в бюджете. В областной филармонии отвечают: это и не нужно. Автономные учреждения, каким является филармония, в бюджетном процессе не участвуют. Они подают бухгалтерскую отчетность, а там средства учтены. Более того, физически филармония денег еще не получила. Год заняла проверка налоговых органов Австрии.

 

Ирина КАСЬЯНОВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ:

Проверили всех наших контрагентов, проверили гостиницы, транспортные расходы, расходы на аренду инструментов. Нам будет возвращен еще и НДС за проживание оркестра, поскольку мы не являемся резидентами Австрии. Когда налоговые органы Австрии согласовали с нами все суммы, согласовали суммы с залом, эти деньги в ближайшее время будут направлены на счет Иркутской областной филармонии.

 

Что касается присутствия на том концерте губернатора Иркутской области, в филармонии подчеркнули: Сергей Левченко находился в Вене в индивидуальном порядке, был в отпуске и оплачивал поездку из собственных средств.

[(000791)2019-02-01-19-20-01]

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