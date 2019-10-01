Проект федерального бюджета на следующий год рассмотрит Госдума России

Проект федерального бюджета на следующий год внесло правительство на рассмотрение в Государственную Думу России. Доходы более 20 триллионов, расходы — 19,5. Профицит почти 900 миллиардов. Особенно стоит отметить, что в этом году на 300 миллиардов рублей выросла сумма, которую направят на межбюджетные трансферты. Она составит 2,5 триллиона рублей.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ: Я считаю, что эта сумма должна быть намного больше. И мы рассчитываем, что при корректировках бюджета сумма будет увеличена. Мы будем работать в этом направлении и вносить соответствующие поправки. Но еще важно, это уже, скорее, в негативном плане, что никак не изменилась сумма по госпрограмме развития лесного хозяйства. То есть деньги, которые на лесовосстановление, на покупку лесопожарной техники, они не изменились.

Михаил Щапов отметил, что собирается внести поправку об увеличении суммы на развитие лесного хозяйства. По мнению депутата, она должна составлять около 100 миллиардов рублей. Тогда как сейчас равна 33-м.