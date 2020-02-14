Продукты с истекающим сроком годности предложили бесплатно отдавать малоимущим

Малоимущих кормить бесплатно. В Госдуме предложили способ безвозмездно помогать людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. А именно: депутаты предлагают освободить от определенных налогов бизнесменов, если они, в свою очередь, будут отдавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. По словам экспертов, это позволит обеспечить питанием 18 миллионов россиян. Сейчас за чертой бедности находится 21 миллион жителей нашей страны. Парламентарии отмечают: расточительное отношение к продуктам питания, кроме прочего, ведет за собой рост отходов. Так что нововведение может помочь решить целый ряд проблем. А как относятся к такой инициативе иркутяне? Мы узнали в опросе.

— Я считаю, что инициатива хорошая, но можно отдавать продукты и с не истекающим сроком годности. Поддерживать малоимущих граждан. Такая практика есть на Западе, либо в Америке. В любом случае это лучше, чем выбрасывать на помойку. Инициатива неплохая.

— В принципе разумно. В Финляндии, по-моему, есть магазин таких продуктов. Люди могут приходить и бесплатно пользоваться, вообще бесплатно.

— Как мера, может быть, да. Но надо жизненный уровень повышать, а не подачки для людей делать. Экономику развивать. Только так.

— Это своевременная инициатива, потому что расслоение населения в нашей стране имеет очень серьезный характер. Я думаю, что эти продукты будут очень полезны тем людям, кто не способен добыть себе хлеб. Я думаю, более рационально будут использоваться продукты, которые сегодня просто выбрасываются в огромном количестве. И при этом огромное количество бедных людей, у которых даже покушать нет возможности.