Приемные семьи для пожилых и инвалидов создают в Иркутской области

Новые родные. В Приангарье создано пять приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. Под опеку берут не только дальних родственников, но и друзей, коллег, знакомых. Пока больше всего договоров заключено в Усольском районе. Он был пилотной территорией, где внедрять областной закон начали еще до его официального вступления в силу.

С ней часто, как с маленьким ребенком. Только теперь вместо знакомых героев сказок ищут героев войны: соседей, друзей, знакомых из Усолья. Антониде Иннокентьевне 95 лет. Всю жизнь провела в работе и экспедициях. Говорит, жила в свое удовольствие. Все изменилось три года назад: возраст, инсульт, реанимация. Врачи уж и не надеялись спасти. И тогда на помощь одинокой старушке пришла племянница. Тамара Георгиевна говорит: и сомнений не было, взять родственницу в семью решили сразу.

Тамара ЛАРИОНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ: Ответственность? Не знаю, об этом не думали. Трудно, да, в какой-то степени. Просто желание было помочь, не бросить. Как она одна, у нее никого нет. А потом пришло уже позже, что это ответственность, да, что уже не бросишь, даже если с самой что-то случится. Я в больницу попаду, так дочка моя и внук. Я и его ращу, мальчишку.

Так и получилось, что теперь под опекой у нее стар и млад: 95-летняя тетя и 14-летний внук. У одной погибли и муж, и сын, второй остался без родителей. Владик — единственный мужчина в семье, поэтому часть забот о бабушках взял на себя. В кругу новой семьи, окруженная вниманием Антонида Иннокентьевна быстро пошла на поправку. Теперь говорит, в планах дожить до ста, не меньше. Тем более чувствует себя хорошо.

Антонида МОСКАЛЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ: По-стариковски. По моему здоровью, возрасту — можно сказать хорошо. Я не свалилась. Телепаюсь, хожу. Нормально живется! Это потому, что ты есть, и мне нормально. А так бы было мне плоховато.

Теперь в помощь и областной закон. Он вступил в силу с начала этого года. Приемная семья для пожилых — еще один способ сделать жизнь пенсионеров и инвалидов лучше. Усольский район был в числе пилотных территорий наряду с Боханским и Черемховским, где осваивать практику заключения таких договоров начали раньше. Только в первые месяцы в соцзащиту обратились десятки человек. До оформления документов пока дошли пятеро, из них трое — в Усолье.

Екатерина ЧУПАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ г. УСОЛЬЯ-СИБИРСКОГО и УСОЛЬСКОГО РАЙОНА: Вторая семья, с которой мы заключили договор, — это коллеги. Женщина нуждалась в помощи, она инвалид второй группы, ей ампутировали ногу, нужен был уход. Они общались, две подруги и живут вместе. Мы заключили договор. И третья семья — это приемные девочка и дедушка. В свое время дедушка взял под опеку девочку, теперь она выросла и будет приемным родителем для своего родителя.

Чтобы взять под опеку, нужно немного: жилплощадь, отсутствие прямой родственной связи, справка о том, что нет пагубных привычек и судимости. Опекуны получают от государства и выплаты от 4000 до 6000 рублей. Но это, говорят в соцзащите, далеко не самое важное. Важно то, что теперь права пожилых в таких семьях охраняет государство. И значит, добрых историй будет больше. До конца года новых родных в регионе обретут 14 бабушек и дедушек.