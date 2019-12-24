Правила проведения экзамена на получение водительского удостоверения изменятся

Постановление об изменении правил проведения экзамена на получение водительского удостоверения подписал премьер России Дмитрий Медведев. Первые положения начнут действовать уже в январе. А основные вступят в силу 1 октября, пишет газета «Коммерсантъ». В январе, в частности, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях, а также запретят возвращать нарушителю права, пока он не оплатит штрафы. В октябре объединят две прежде раздельных части экзамена — «город» и «площадку», перестанут проводить тест на заранее известном маршруте и разрешат аннулировать результаты испытания. Также кандидата в водители не допустят до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.