Правила проведения экзамена на получение водительского удостоверения изменятся

Правила проведения экзамена на получение водительского удостоверения изменятся

24.12.19

Постановление об изменении правил проведения экзамена на получение водительского удостоверения подписал премьер России Дмитрий Медведев. Первые положения начнут действовать уже в январе. А основные вступят в силу 1 октября, пишет газета «Коммерсантъ». В январе, в частности, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях, а также запретят возвращать нарушителю права, пока он не оплатит штрафы. В октябре объединят две прежде раздельных части экзамена — «город» и «площадку», перестанут проводить тест на заранее известном маршруте и разрешат аннулировать результаты испытания. Также кандидата в водители не допустят до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

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