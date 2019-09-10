Ежемесячное пособие на первого ребенка в семье увеличат на 7 процентов. Средства выделят из федерального бюджета страны. В среднем сумма за рождение или усыновление первенца составит 12 тысяч рублей. Это равно величине прожиточного минимума для детей. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей. Это в три раза больше выделенных средств в 2019-м. Еще через год сумма увеличится на шесть миллиардов рублей, а через два — достигнет 164 миллиардов. Законопроект об увеличении ежемесячных выплат на первого ребенка приняли в июле. С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.