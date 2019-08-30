Почему население России стремительно убывает?

Население России убывает все быстрее. Об этом говорят последние данные, опубликованные Росстатом. В первой половине 2019 года число умерших превысило число родившихся почти на 200 тысяч человек. Эксперты уверены: количество людей в стране будет уменьшаться и дальше. Почему так происходит? О причинах и последствиях убыли населения мы поговорили со специалистами.

Рождаемость в стране в этом году стала меньше во всех регионах, кроме Москвы и Карачаево-Черкесии. Снизилась и смертность, но всего на 3%, а этого оказалось недостаточно для остановки естественной убыли. Частично ее компенсировал миграционный прирост, он составил 134 тысячи человек. Итак, по данным на начало года, в России проживают 146 миллионов 700 тысяч человек. Так почему же население страны с каждым годом убывает все стремительнее?

— Наверное, из-за того, что низкие зарплаты. Недостаточно развита социальная какая-то инфраструктура. — Проблемы, кризис, малообеспеченность. — Потому что себя прокормить сначала нужно. У нас сейчас реклама идет: собери ребенка в школу — возьми кредит. Ну о чем это говорит? — Мне кажется, потому что все спиваются, наркотиками пользуются очень много. Мне кажется, каждый должен думать просто своей головой и выбирать свой путь. Это неизбежно, все равно будет убывать, потому что перенаселение, тоже земля не должна страдать. — Зарплаты низкие, уровень жизни низкий стал совсем, поэтому я думаю, что должно убывать. — Многие не следят за своим здоровьем. Например, заболит голова, ай, ладно, пройдет, а потом оказывается, что-то серьезное. — Жизненный уровень ниже, чем должен быть. — Трудно детей довести. Вырастить их, выучить. Ну, потому что маленькие зарплаты, поэтому люди не могут вырастить по нескольку. А те, кто рожают много, они их и до ума-то не доводят.

Идет не просто убыль населения, в России стремительно сокращается количество трудоспособных людей, объясняет доктор исторических наук Виктор Дятлов. И этот процесс будет продолжаться. А его причины имеют, скорее, исторические корни. В первую очередь, это модернизация — переход от крестьянского к индустриальному обществу, где семьи заводят всего одного-двух детей. На долю страны выпал и кровавый ХХ век: гражданская, I и II Мировые войны, репрессии. Последствия страшных событий еще долго не отпустят. Поэтому важно научиться жить в нынешних условиях убыли населения.

Виктор ДЯТЛОВ, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ МИРОВОЙ ИСТОРИИ и МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИГУ: Повышается производительность труда, и, в принципе, возможно такое. Ну и что, что меньше детей, ну и что, что меньше народу? Если будет экономика работать эффективно, то, в принципе, и этих людей, и их труда хватит для удовлетворения жизненных потребностей, развития и всего прочего. По этому пути идут развитые страны: США, Германия, Япония и так далее. У них те же самые проблемы. Наша экономика отсталая. Это все требует гигантской реконструкции.

Решить проблему потери трудоспособного населения сейчас можно лишь с помощью мигрантов, уверен профессор, иначе работать будет просто некому. Но самой главной инвестицией для государства должны стать дети. Пик рождаемости последних лет в Иркутской области пришелся на 2013 год. Тогда здесь родилось более 38 тысяч детей. А дальше показатели начали падать, и только в прошлом году ситуация стабилизировалась. Но гораздо важнее сухих цифр, отмечает главный акушер-гинеколог области, сохранить каждую новую жизнь. Для этого постоянно совершенствуют систему диагностики врожденных пороков, с успехом выхаживают недоношенных младенцев, ведут профилактику абортов, а при женских консультациях открывают школы по подготовке к беременности.

Наталья ПРОТОПОПОВА, ГЛАВНЫЙ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Почему-то существует мнение, что если женщина пришла в 10-12 недель, встала рано, то можно что-то медицинским работникам исправить в течение беременности. Ничего подобного. Уже полностью закончился период эмбриогенеза, уже в этот момент полностью сформированы плод и плацента. И мы можем только сопровождать беременность. Мы должны не просто выносить беременность и обеспечить определенное окончание беременности, мы должны гарантировать и обеспечить качество жизни родившегося ребенка.

На базе областного перинатального работает центр вспомогательных репродуктивных технологий, где проводят ЭКО по квотам. В этом году возможность бесплатной процедуры будет у 1200 семей. В любом случае на ответственный и важный шаг — завести ребенка — люди станут решаться чаще, если будут уверены в завтрашнем дне.