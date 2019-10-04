Пластиковые бутылки — самый распространенный мусор на берегах Байкала

Такой вывод сделали участники исследования «Гринпис». Из почти четырех тысяч фрагментов мусора более 80 процентов оказались пластиком. Это пакеты, пищевые контейнеры, крышки от напитков, кроме того, очень распространен пенопласт и окурки, которые также содержат микропластик. Большая часть пластика — одноразовые товары. Экологи подчеркивают: Байкал — внутренний водоем и вся ответственность за его загрязнение лежит на нас. Чтобы защитить главное озеро страны от нашествия пластика, надо, в первую очередь, отказаться от его самых неприятных видов: одноразовых, трудноизвлекаемых и неперерабатываемых.