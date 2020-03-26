Пять важнейших поправок к Конституции назвали россияне

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса. По мнению граждан, одно из главных изменений в основном законе страны — доступность и качество медицинского обслуживания. Следом идет признание детей приоритетным направлением и социальная поддержка для них. На третьем месте сразу три поправки. Это защита и сохранение природы России, гарантия адресной соцподдержки и индексация соцвыплат, обязательное повышение пенсий. Также россияне голосовали за государственную помощь научно-технологическому развитию страны, увеличению МРОТ до прожиточного минимума. 89% опрошенных назвали важным запрет на фальсификацию истории Отечества.