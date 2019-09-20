Передать полномочия по тушению лесных пожаров на федеральный уровень

Такой законопроект внес в Госдуму России депутат от Иркутской области Михаил Щапов. Сейчас регионы не справляются из-за хронического недофинансирования из федерального бюджета. Согласно лесному кодексу, деньги из Федерации приходят в регионы в виде субвенций. За три последних года площадь сгоревших лесов увеличилась в три раза, а средств на профилактику пожаров перечислили в три раза меньше. Так, сократили расходы на создание и реконструкцию лесных дорог, которые останавливают огонь, на профилактическое выжигание хвороста и мониторинг лесов. Дополнительные расходы как следствие ложатся на регионы и приводят к росту кредиторской задолженности.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ (ФРАКЦИЯ КПРФ): В этом году вся Сибирь задыхалась в дыму. И поэтому нужно системное, но очень жесткое решение проблемы. На мой взгляд, корень проблемы в отсутствии ответственного за тушение пожаров в стране. Когда горит, федеральные чиновники кивают на региональных, а те кивают на федеральных. И поэтому я внес законопроект, согласно которому все полномочия по тушению пожаров нужно передать на федеральный уровень. И в этом случае будет понятно, с кого спрашивать, если горят леса.