Пассажиры смогут сдать невозвратные билеты на поезда дальнего следования РЖД

Пассажиры смогут сдать невозвратные билеты на поезда дальнего следования РЖД

19.03.20

Это возможно сделать не только в железнодорожных кассах, но и онлайн. Сдать невозвратный билет необходимо до 10 апреля, включительно. Если же пассажир недавно вернулся из страны, где бушует коронавирус и в данный момент находится на карантине, или имел контакт с возможным носителем инфекции, он сможет вернуть билет после снятия ограничений при наличии справки из медучреждения.

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