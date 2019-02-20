Парламентарии оценят потребность муниципальных образований в пожарных станциях и технике

Такое поручение было дано профильному комитету на сессии Законодательного собрания. Как отметил начальник главного управления МЧС России по Иркутской области, несмотря на снижение возгораний сухой растительности почти вдвое, в регионе в прошлом году произошли крупные пожары. Выявлено около полутора тысяч нарушений пожарной безопасности в разных населенных пунктах. По мнению парламентариев, начатая в регионе работа по обновлению пожарной техники и введению новых пожарно-химических станций должна быть продолжена. Также важно пересмотреть схему размещения постов пожарной охраны. Уже известно: в этом году из областного бюджета планируют выделить 100 млн рублей на оборудование трех пожарных депо в муниципальных образованиях Иркутского района.

Валентин НЕЛЮБОВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Пересмотр плана создания актуален. Потому что жизнь идет, все меняется. Вот актуальный пример — пригород Иркутска, за последние 10 лет маленькие поселки срослись с Иркутском. Это актуально.

В своем докладе Валентин Нелюбов также остановился на теме подготовки к паводкоопасному периоду, который ожидается в конце апреля — начале мая. Он рассказал, что сейчас на реках Бирюса, Чуна, Лена, Нижняя Тунгуска и Киренга проводят пиление и чернение льда, в некоторых территориях организуют взрывные работы.