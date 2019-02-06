Осужденных из Иркутской области могут привлечь к участию в переработке мусора

Этот вопрос обсудили сегодня с участием представителей Совета Федерации Федерального собрания России. Специальная комиссия из Москвы находится с рабочей поездкой у нас в регионе. Вопрос переработки отходов стал особенно актуальным после начала действия так называемой «мусорной реформы». Она стартовала в стране с января 2019 года. Участие готовы принять исправительные учреждения сразу в нескольких регионах страны. В числе предложений по нашей области пока помощь в первичной переработке непосредственно на полигонах, а также уже в цехах на территории исправительных учреждений, изготовление контейнеров для раздельного сбора мусора.

Андрей КУТЕПОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО РЕГЛАМЕНТУ И ОРГАНИЗАЦИИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИИ: Мы увидели, что мощности для переработки мусора достаточно большие. Не целиком используются, порядка на 30-40 процентов, но мы понимаем, что площади есть, оборудование есть. Немного нужно наладить взаимодействие переработчиков, администрации, доставку в места, где будет сортировка и переработка. Я думаю, что через год мы увидим достаточно серьезный результат.

Сейчас в Иркутской области занят только каждый третий осужденный. Можно трудоустроить еще около восьми тысяч человек. В исправительных учреждениях люди работают в различных сферах: обувное, мебельное производство, изготовление кондитерских и хлебобулочных изделий. Но площади и возможности позволяют делать больше.