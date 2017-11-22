Особенности этнокультурного туризма представят в Чите

24-25 ноября 2017 года Федеральное агентство по туризму проводит в Чите Презентацию туристского потенциала Забайкальского края, включая этнокультурный туризм, туристские маршруты на территории города и выездную секцию для российских и зарубежных СМИ и блогеров. Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Забайкальского края.

К участию приглашены представители региональных, федеральных, муниципальных органов власти в сфере туризма, представители туристической отрасли региона, средств массовой информации. Во время презентации будут демонстрироваться этнокультурные туристические маршруты, а также новые туристские маршруты на территории города Читы. Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края проведет выступление о туристический потенциал Забайкальского края. Администрации Агинского бурятского округа Забайкальского края и администрация городского поселения г. Нерчинск сделают выступления о тур.ресурсах своих территорий, а Ассоциация коренных малочисленных народов Севера представит свои предложения по тур.продуктам.

Во время прохождений мероприятий у представителей туристической отрасли региона будет возможность продемонстрировать свои тур.продукты, задать вопросы представителям органов власти и средств массовой информации. У участников выездной секции СМИ будет возможность посетить ряд туристских объектов, расположенных в Чите, познакомиться с этнокультурой Забайкальского края.

Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму: Мы заинтересованы в продвижение туристских возможностей наших регионов на внутреннем и международном туристических рынках, в формировании образа России как территории, благоприятной для туризма и отдыха.

Проведение данных Мероприятий будет содействовать повышению конкурентоспособности Забайкальского края на туристских рынка, развитию региональных туристских комплексов, продвижению туристских ресурсов и региональных туристских маршрутов, способствовать возникновению новых связей между субъектами туристской отрасли, общественными организациями, национально-культурными обществами, что будет способствовать увеличению востребованности этнокультурного туристского продукта.

Презентация нового туристского продукта позволит в дальнейшем увеличить количество посещений учреждений культуры Забайкальского края, а также увеличить туристский поток приезжающих туристов.