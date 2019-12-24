Опасное солнечное затмение ожидает россиян 26 декабря

Это явление природы ученые называют «Огненное кольцо» или «Кольцевое затмение». В этот день Луна будет находиться на большом расстоянии от Солнца и не сможет его полностью перекрыть. Образуется световое кольцо, которое будет видно в течение 3 минут 40 секунд. Некоторые фазы затмения можно будет увидеть на Урале, Дальнем Востоке и юге Сибири. Но опасным это явление ученые считают из-за того, что смотреть на него не рекомендуется, это может пагубно сказаться на зрении. Лучше всего использовать специальные очки или солнечные фильтры в передней части телескопа и бинокля.