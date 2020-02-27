Ограничение на въезд китайских граждан в Россию продлено

Мера будет действовать до 1 апреля. Авиасообщения между Поднебесной и нашей страной запретили после вспышки коронавируса. Остались только рейсы «Аэрофлота» и нескольких китайских компаний с прибытием в московское Шереметьево. По последним данным, только в Поднебесной число заразившихся приблизилось к 80 тысячам человек, умерли около 2700 заболевших. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что рост заболеваемости за пределами Китая впервые превысил динамику внутри страны.