Ограничение на въезд китайских граждан в Россию продлено

Ограничение на въезд китайских граждан в Россию продлено

27.02.20

Мера будет действовать до 1 апреля. Авиасообщения между Поднебесной и нашей страной запретили после вспышки коронавируса. Остались только рейсы «Аэрофлота» и нескольких китайских компаний с прибытием в московское Шереметьево. По последним данным, только в Поднебесной число заразившихся приблизилось к 80 тысячам человек, умерли около 2700 заболевших. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что рост заболеваемости за пределами Китая впервые превысил динамику внутри страны.

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