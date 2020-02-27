Оформлять новые автомобили теперь можно и в других регионах

С 1 января в силу вступил закон «О государственной регистрации транспорта». Согласно документу новые машины можно поставить на учет в ГИБДД как у производителя, так и в автосалоне. Даже если человек приобрел машину в другом регионе России. До этого зарегистрировать личный транспорт можно было только в специальных отделениях ГАИ. У автолюбителей по-прежнему есть 10 дней, чтобы оформить машину.

Артем СОЛОВЬЕВ, И.О. НАЧАЛЬНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА И РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ГУ МВД РФ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Если вы приобретаете автомобиль, скажем, во Владивостоке, с пропиской в Иркутской области, вы обращаетесь в ГИБДД города Владивостока, вы приобретаете регистрационный номер со 138 регионом. Затем вы обязаны обратиться в организацию, где изготавливают госномера, вам изготовят пластины. Вы же берете спокойно автомобиль и едете в Иркутск.

Также теперь невозможно передать установленный на машине госномер другому автовладельцу, если места жительства покупателя и продавца не совпадают.