В этом году мы отмечаем великий день – 75 лет со Дня Победы. Сегодняшний выпуск мы решили назвать «Одна победа на всех», весь Советский Союз воевал вместе с союзниками. Очень много стран помогали, и в том числе наш ближайший сосед – Монголия. Как две страны ковали вместе победу, мы сегодня будем с советником Генерального консула Монголии в Иркутске и с заведующим филиалом «Солдаты Отечества» музея истории города Иркутска.





