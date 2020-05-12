Одна победа на всех

Одна победа на всех

12.05.20

В этом году мы отмечаем великий день – 75 лет со Дня Победы. Сегодняшний выпуск мы решили назвать «Одна победа на всех», весь Советский Союз воевал вместе с союзниками. Очень много стран помогали, и в том числе наш ближайший сосед – Монголия. Как две страны ковали вместе победу, мы сегодня будем с советником Генерального консула Монголии в Иркутске и с заведующим филиалом «Солдаты Отечества» музея истории города Иркутска.

 

 

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.