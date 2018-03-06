Общественное послание государственной власти Иркутской области сформировано в Приангарье

Документ отражает вопросы развития региона на ближайшие пять лет. В основу легли предложения общественников, которые обсуждались на итоговом заседании Конгресса.

К этому дню общественники региона готовились четыре месяца: обсуждали главные темы, вносили предложения, корректировали повестку. В областном центре открывается итоговое заседание конгресса национальных и общественных организаций Приангарья. Оно проводится при поддержке Законодательного собрания. За трибуной спикер Сергей Брилка.

Сергей Брилка, председатель законодательного собрания Иркутской области: Проводимый Конгресс национальных и общественных организаций является выразителем интересов и воли всего многонационального сообщества Иркутской области. Мы понимаем, что только с активным и деятельным участием гражданского общества можно разрабатывать и принимать качественные нормативно-правовые акты, актуальные законы, понятный и эффективный региональный бюджет.

Об эффективности регионального бюджета здесь говорят и с позиций инициативного бюджетирования. С 2011 года в регионе действует проект «Народные инициативы», опыт Приангарья признан одним из самых эффективных в России. За семь лет воплощены в жизнь более 12 тысяч мероприятий на общую сумму в почти 4 млрд рублей.

Наталья Дикусарова, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово — экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области: В чем ценность этого проекта? В том, что в бюджете Иркутской области предусматриваются средства, относительно которых жители Иркутской области могут сами принять решения на какие цели, на какие мероприятия будут потрачены эти средства.

В 2017-ом на федеральном уровне началась реализация проекта «Формирование комфортной городской среды», также основанного на принципах инициативного бюджетирования. О результатах реализации программы в Иркутске рассказывает мэр областного центра Дмитрий Бердников. Самый большой раздел повестки Конгресса национальных и общественных организаций Иркутской области посвящен теме материнства и детства — она была выбрана на основании предложений, поступивших от общественных организаций.

Анна Загайнова, председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства общественной палаты Иркутской области: Некоммерческие организации никогда не прекращали свою работу в этом направлении, даже в очень сложные времена, но в последнее время активизировались благодаря грантовой поддержке и принятию различных документов как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Работа некоммерческих организаций — их в Приангарье около 3000 — активизировалась по всем направлениям. Региональные НКО за последнее время подали 322 заявки на конкурс президентских грантов, из них 70 получили поддержку, общий объем которой составил более 126 млн рублей. Благодаря Конгрессу инициативы общественников теперь будут определять и государственную политику региона: по итогу заседания сформировано общественное послание органам власти Иркутской области, в котором отражены вопросы общественного и экономического развития Приангарья на ближайшие пять лет. В резолюции конгресса обозначено решение придать общественному посланию силу закона.