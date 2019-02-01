Объединить Приангарье в «Семейном марше»

Общественники Иркутска вышли с новой инициативой: в День семьи, любви и верности в июле провести шествия в разных городах и поселках региона. Сегодня идею обсудили на координационном межконфессиональном совете при областном парламенте.

Народные гуляния, парады невест и шествия колясок. День семьи, любви и верности — праздник для России относительно новый, но уже активно обзаводится своими традициями. Показать, как здорово иметь много детей, или прожить в счастливом браке 50-60 лет, да просто любить друг друга и хранить верность, — важно для многих. И люди с удовольствием придут на «Семейный марш». Сегодня на заседании координационного межконфессионального совета при Законодательном собрании Иркутской области решили: такие шествия надо провести по всему региону.

Галина ТЕРЕНТЬЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ЖЕНЩИН: Особенно, мне кажется, это важно для молодежи, потому что сегодня мы знаем, какие проблемы в семейной демографической политике, семьи распадаются, дети растут без отца или без матери. Естественно, мы свою задачу областного совета женщин видим в том, чтобы сохранить институт семьи.

Говорили на межконфессиональном совете и о воспитании молодежи, и о взаимодействии представителей религиозных объединений с осужденными в местах лишения свободы.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы рассматриваем в Законодательном собрании межконфессиональный совет как очень действенный инструмент сотрудничества с разными конфессиями Приангарья, который позволяет напрямую слышать мнение общественности и совместно обсуждать пути решения актуальных проблем.

Заседания межконфессионального совета при Заксобрании области проходят регулярно.