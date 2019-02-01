Главная новость Новости Общество

Объединить Приангарье в «Семейном марше»

01.02.19

Общественники Иркутска вышли с новой инициативой: в День семьи, любви и верности в июле провести шествия в разных городах и поселках региона. Сегодня идею обсудили на координационном межконфессиональном совете при областном парламенте.

 

Народные гуляния, парады невест и шествия колясок. День семьи, любви и верности — праздник для России относительно новый, но уже активно обзаводится своими традициями. Показать, как здорово иметь много детей, или прожить в счастливом браке 50-60 лет, да просто любить друг друга и хранить верность, — важно для многих. И люди с удовольствием придут на «Семейный марш». Сегодня на заседании координационного межконфессионального совета при Законодательном собрании Иркутской области решили: такие шествия надо провести по всему региону.

 

Галина ТЕРЕНТЬЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ЖЕНЩИН:

Особенно, мне кажется, это важно для молодежи, потому что сегодня мы знаем, какие проблемы в семейной демографической политике, семьи распадаются, дети растут без отца или без матери. Естественно, мы свою задачу областного совета женщин видим в том, чтобы сохранить институт семьи.

 

Говорили на межконфессиональном совете и о воспитании молодежи, и о взаимодействии представителей религиозных объединений с осужденными в местах лишения свободы.

 

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы рассматриваем в Законодательном собрании межконфессиональный совет как очень действенный инструмент сотрудничества с разными конфессиями Приангарья, который позволяет напрямую слышать мнение общественности и совместно обсуждать пути решения актуальных проблем.

 

Заседания межконфессионального совета при Заксобрании области проходят регулярно.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.