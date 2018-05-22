Обанкротившийся деревообрабатывающий завод в Усть-Илимске может быть снова запущен

Прошли торги и здание получило нового владельца. Новое предприятие зарегистрировано в Иркутске.

И поставлено на учет в фискальных органах, сообщает администрация Усть-Илимска. В ближайшее время руководство проведет ревизию оборудования, подключит объект к электроэнергии и затем приступит к ремонту. Предполагается, что основной продукцией комбината станет древесно-стружечная плита и ламинат. В качестве рынка сбыта — кроме регионов Сибири — рассматривается Китай и Таджикистан. Запуск производства позволит создать в городе около 170 новых рабочих мест.