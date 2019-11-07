О результатах развития региона за четыре года Сергей Левченко рассказал на федеральном канале ОТР

О результатах развития региона за четыре года губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал в эфире программы «Отражение» на федеральном канале ОТР. Один из вопросов почти получасовой беседы с ведущими программы: как в регионе реагируют на то, что полномочия управления лесами от области могут перейти на федеральный уровень, в том числе в связи с масштабами природных пожаров минувшим летом, а также незаконными рубками древесины? Глава региона сделал акцент на том, что, несмотря на серьезные риски, удалось избежать перехода огня на населенные пункты. Что касается незаконных рубок на территории области, то в 2018 году они сократились на 48% по сравнению с данными 2017 года. Тенденция на снижение продолжает наблюдаться и в этом году.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: С точки зрения отношений с Рослесхозом и передачи полномочий, я думаю, что самое главное, чтобы мы вместе эту задачу решали, об остальном договоримся. Кстати, федеральный Рослесхоз нас ставит в пример. Мы очень серьезно снижаем незаконные рубки.

Также Сергей Левченко сообщил о том, что в Иркутске при поддержке народного артиста Дениса Мацуева построят концертный зал на 1200 мест. Он будет предназначен для проведения фестивалей, исполнения классической академической музыки, хоровых ораторий в сопровождении симфонического оркестра и органа, показа оперных и балетных спектаклей. Площадка для строительства уже определена. Это земельный участок на территории Чертугеевского полуострова в границах Иркутска и Молодежного муниципального образования Иркутского района. В бюджете 2020 года на это в планах предусмотреть 20 млн рублей.