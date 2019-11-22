Новый порядок медосмотра водителей пока отменен

А Татьяну Клименко, директора Национального научного центра наркологии федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, которая одобрила эти стандарты, уволили. Как сообщает Lenta.ru, она написала положительную характеристику на новый порядок медосмотра для водителей. Позднее чиновница поменяла свое мнение, но его рассматривать уже не стали. Напомним, изменения должны были начаться 22 ноября. Речь идет о справках из психоневрологических диспансеров. Помимо освидетельствования у психиатра и нарколога, водители в обязательном порядке должны были сдавать анализы на кровь и мочу для выявления следов алкоголя и наркотиков. Это дорогостоящие исследования, из-за которых стоимость справки, например, в Иркутске выросла бы почти в 9 раз. Чтобы успеть сделать документы по старым ценам, многие водители 21 ноября выстроились в очередь в медучреждения.