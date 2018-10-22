Новый фонтан в центре Усолье-Сибирского появится в следующем году

В 2019-ом город празднует юбилей. Жители выступили с инициативой — к 350-летию благоустроить знаковое место.

По асфальтированной дорожке, которая ведет к школе, идут спикер Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. Тротуар сделали летом. В этом году благоустройство проведено на территориях 40 социальных объектов — школ и детских садов. Деньги, а это 15 млн. рублей, выделены по программе «Народные инициативы».

Максим ТОРОПКИН, МЭР г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ: Вот где мы с вами находимся, здесь раньше была просто земля,была грязь, натоптанная тропинка.сейчас все жители ходят по этой тропинке.Это только начало, это первые шаги.мы будем продолжать и делать что бы город был чище, краше и удобнее для всех жителей.

Кроме тропинок оборудованы парковочные карманы для личного транспорта. Теперь родителям удобнее подвозить детей в школы и сады. Направить денежные средства именно на эти работы это решение приняли жители. Так же в ходе рабочего визита Сергей Сокол оценил качество работ по благоустройству в одном из городских дворов, выполненные в ходе реализации другой программы — «Формирование комфортной городской среды».

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я считаю, что это очень правильное начинание. когда с учетом мнения жителей, глава муниципального образования может организовать работу так, что бы провести обустройство на деньги которые выделены по инициативе депутатов по народным инициативам.мне кажется это имеет хорошие перспективы.мы сейчас будем работать над увеличением этой суммы.

Увеличить сумму планируется в 2019 году. Кроме того, председатель Законодательного собрания обсудил с мэром планы подготовки к проведению юбилея города. В следующем году Усолье-Сибирское отметит 350-летие. Сергей Сокол принял решение о создании организационного комитета по подготовке к празднованию этого события.