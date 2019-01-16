Новогодние каникулы могут сократить

Сто пятьдесят миллиардов рублей. Именно столько, по мнению экспертов, теряла экономика в каждый день новогодних каникул.

На этом предприятии выходных не бывает. Кондитерская продукция — товар скоропортящийся, поэтому завоз в магазины идет каждый день. За сутки в цехе производят около 400 тортов, а в выходные и праздники, в том числе новогодние, спрос вырастает в разы. Так что нынешняя ситуация предприятию только на пользу. Много работы, соответственно, много прибыли.

Светлана ВАРНАКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВОМ КОНДИТЕРСКОГО ЦЕХА: Необходимость в этом есть, потому что в праздники загруженность очень большая. И, чтобы обеспечить всех наших жителей свежей продукцией, приходится работать. Спрос вырастает раза в 2,5 от наших обычных заявок, но справляемся.

Безусловно, в выигрыше после затяжных каникул остается сфера развлечений, услуг, торговли. Больше получают и те, кто занимается коммерческими перевозками. А вот у бюджетников за январь зарплата ниже обычного. Но отдыхать от этого хочется не меньше. Учебный процесс связан с постоянным умственным трудом. И разгрузка, по словам учителей, необходима. Но отдохнуть, несмотря на закон, на сто процентов получается не всегда. Подготовка к новой четверти начинается за несколько дней до уроков, и с учениками преподаватели встречаются даже на выходных: ходят на мероприятия, на каток или новогодние елки.

Ольга БАРАНОВСКАЯ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ: Наша работа связана с большой самоотдачей. И небольшие передышки необходимы для того, чтобы заняться самообразованием, подпитаться новыми идеями, которые мы потом воплощаем на уроках, и, конечно, побыть с нашими семьями.

Психологи отмечают: в стране с таким климатом, как Россия, дополнительные выходные нужны. В суровых зимних условиях выдыхаешься быстрее, чем в теплом климате. С этим согласны и экономисты. Они подчеркивают: вопрос не в количестве рабочих дней, а в их качестве. И хотя цифры по итогу каникул выглядят не радужно — например, по подсчетам специалистов, ВВП снизился сразу на полтора процента, — финансовые эксперты говорят: это не тот показатель, который измеряет ощутимые вещи в экономике страны.

Надежда ГРОШЕВА, ЭКОНОМИСТ, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК: На самом деле для экономики это технически не фатально. Не фатально по ряду причин. Во-первых, очень многие экономические производства все равно работают, заводы не останавливаются. Ряд производств работали опережающими темпами в декабре для того, чтобы компенсировать эти выходные. Ну и прирост производительности в декабре очень хорошо компенсировал вот этот спад.

Тем не менее, пока зимние выходные дни называют самыми провальными для страны. И уже поступило предложение сократить их до трех дней: 31 декабря, 1 и 7 января.