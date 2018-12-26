Новая школа может появиться в поселке Могоенок Аларского района в 2021 году

Проект предполагает совместить ее с детским садом. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Звенит звонок на перемену, но здесь никто не бегает. Это просто небезопасно — с учетом таких-то полов. В столовую тоже по морозу не сходишь — она в соседнем блоке. Это школа села Могоенок Аларского района. И с момента ее постройки — то есть последние полвека — здесь не было капитального ремонта.

На месте губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Первым делом заходит в класс. Тут невооруженным взглядом видно, как изменились нормы за 50 лет. Теперь детям тут — тесно. Тесно и библиотеке — учебники разместить просто негде. При этом здесь учится 104 человека, не только из Могоенка, но и из соседних деревень. При чем количество первоклассников ежегодно растет — если нынче было 18, то в следующем году ждут рекордные 27

Пока в селе Могоенок только ждут больших открытий, их соседи из Забитуя уже празднуют. Всего за полгода в центре села вырос вот такой дом Культуры. На месте старого, разрушившегося еще в начале 2000-х. Для главы региона проводят экскурсию. Вот тут выставка местных рукодельниц — в разных техниках и с разными сюжетами, а здесь — краеведческий музей. Но объект вышел за рамки простого дома культуры — и стал настоящим информационно-культурным центром.

Теперь осталось провести устойчивый интернет. Сергей Левченко обещает в этом поспособстововать. А пока по старинке — благо, библиотеке тоже есть чем гордиться, в хранилище 15 тысяч томов. Спортсменам тут тоже найдется место — как танцорам, так и любителям командных видов спорта.

В этом году уже открылись Дома культуры в с. Андрюшино Куйтунского района, п. Железнодорожный Усольского района, п. Залари. Сейчас в разных районах Приангарья продолжается строительство и реконструкция 13 объектов. В 2019 году к ним добавятся еще семь строек и реконструкций. А в 2020 в программу войдут и два дома культуры Аларского района.