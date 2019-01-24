Налоговый вычет на фитнес — с такой инициативой выступило Министерство финансов России

Цель — стимулировать россиян заниматься спортом. Сейчас 13% от выплаченных средств люди могут вернуть после прохождения лечения, финансирования образования или покупки недвижимости. Правда, мера в народе не очень популярна. Приживется ли она в спорте?

Больше тридцати килограммов за девять месяцев. Такого ошеломительного результата, пожалуй, не ожидали ни посетитель, ни инструктор фитнес-клуба. К занятиям добавились правильное питание и массаж, но все-таки основную ставку Галина Широколобова сделала на физическую активность.

Галина ШИРОКОЛОБОВА: Самая главная задача была — это здоровье. В моем возрасте эта одна из основных задач. Чтобы вместо поликлиник ходить в фитнесс-клуб, радоваться жизни, получать положительные эмоции.

За последние пять лет в Иркутске в фитнес-индустрии произошел прорыв. Новые клубы появляются буквально на каждом квадратном метре. По статистике, фитнесом занимаются около 7% жителей областного центра. С виду цифра кажется небольшой, но в пересчете на количество — это десятки тысяч людей. В начале 2000-х с помощью физической нагрузки в хорошей форме себя держали только 1% иркутян. Сейчас число тех, у кого в кармане всегда лежит действующая карта в спортклуб, растет с каждым годом. А вот повлияет ли частичный возврат денег за тренировки на физическую активность? Инструкторы говорят: покажет время.

Игорь БЛИЗНЮК, КООРДИНАТОР ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА: Фитнес-фанаты в любом случае будут ходить, они всегда найдут деньги на спорт и так далее. Тем не менее, мы понимаем, что фитнес не является основной потребностью у жителей Сибири. У всех свои сложности. Очень многие люди покупают карты для того, чтобы психологически себя расслабить, но, к сожалению, потом не ходят. Может быть, какой-то фактор возврата денег сделает это полегче, если это сработает, то замечательно.

Но иногда если человек не приходит к фитнесу, то фитнес приходит к нему. Хорошая физическая форма сотрудников — залог успешной работы. Так считают многие работодатели, которые готовы вкладывать дополнительные деньги в то, чтобы коллектив был в «форме». Одни из них платят определенный процент за карту фитнес-клуба, другие эти самые карты разыгрывают между наиболее спортивными специалистами. А кто-то идет еще дальше: интернет пестрит видеороликами о том, как люди занимаются спортом прямо в офисе, используя вместо гантелей пачки с бумагой, а вместо теннисного корта обычный рабочий стол. А что думают иркутяне об идее своеобразного кэшбека за фитнес?

— Есть много знакомых студентов, для них это будет весомо. Смогут деньги вернуть, потратить их на что-то стоящее. — Некоторые предприятия даже оплачивают своим сотрудникам занятия в фитнес-центрах, а если сотрудники пропускают, штрафуют. — Не все могут позволить себе фитнес за 15 тысяч в месяц. Конечно, если скидочка будет, народ потянется мне кажется.

Сейчас налоговый вычет россияне получают за обучение, лечение, строительство и приобретение жилья. Но эта мера не особо популярна. Вычет оформляют лишь 10% граждан. Чаще всего человек возвращает деньги за лечение и покупку медикаментов. А что касается фитнеса, то цель у государства масштабная: довести цифру занимающихся спортом в России до 80 миллионов человек. Сейчас этот показатель — 50 миллионов.