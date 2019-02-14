На рынке горюче-смазочных материалов Приангарья ситуация стабильная

Об этом заявил сегодня на пресс конференции руководитель Иркутского управления федеральной антимонопольной службы Александр Кулиш. Он отметил: летом и осенью мониторинг рынка проводился еженедельно. Проверяли такие компании, как «Крайснефть», «Иркутскнефтепродукт», «ОМНИ» и «Роснефть». Кроме того, в начале февраля в ФАС прошло совещание с розничными продавцами, которые также заявили, что рынок этих услуг сейчас в стабильном положении.

Александр Кулиш, РУКОВОДИТЕЛЬ УФАС ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Проведенные нами расследования не подтвердили факта нарушения антимонопольного законодательства. Ситуация, которая происходила, в том числе в Иркутской области, мы можем говорить о том, что это было по всей стране, в Российской Федерации. Это было обусловлено той ситуацией, которая возникла на оптовом рынке, в том числе на Санкт-Петербуржской товарно-сырьевой бирже. В той сложной ситуации, которая была лето-осень 2018 года.

Всего Иркутское управление ФАС за 2018 год выписало более 15 миллионов штрафов. Одно из самых крупных денежных взысканий выплатит международный аэропорт Иркутска. Его признали виновным в злоупотреблении доминирующего положения на рынке аэропортовых услуг. Сумма штрафа почти четыре миллиона. Кроме того, нарушения выявили и в сфере пассажирских перевозок, на нестационарных торговых объектах, а также в области ритуальных услуг. Речь идет о том, что во многих медицинских учреждениях работают компании, оказывающие такие услуги. Таким образом, именно их информацию при несчастном случае родственники видят первой. Уже выработали решение о запрете подобной информации. Кроме того, представители ФАС подчеркивают: немало нарушений происходит и в сфере интеллектуальной собственности. Много жалоб поступает на «украденные» идеи и оригинально разработанные бренды.