На 12 праздничных дней больше будет в наступающем году

В 2020 году россиян ждет большее число дополнительных выходных, а именно: 26. В новогодние каникулы в России будут отдыхать с 1 по 8 января. На майские праздники в Минтруде определили выходные с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. По три нерабочих дня ожидают нас по случаю празднования Дня защитника Отечества — с 22 по 24 февраля, Международного женского дня — с 7 по 9 марта и Дня России — с 12 по 14 июня. При этом День народного единства, 4 ноября, будет единственным выходным.