МВД Республики Бурятия подало иск к Вячеславу Мархаеву

МВД Республики Бурятия подало иск к члену Совета Федерации от Иркутской области Вячеславу Мархаеву о защите деловой репутации. Как сообщает «Радио Свобода», поводом стало выступление сенатора на заседании Совфеда 25 сентября 2019 года, когда он попросил председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева проверить действия полиции и Росгвардии при задержаниях на протестных акциях в Улан-Удэ.

Вячеслав МАРХАЕВ, ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На площадь Советов вышли мирные жители, не согласные с действиями правоохранительных органов по задержанию сторонников Александра Габышева, а также с итогами выборов мэра города Улан-Удэ. Вместо диалога вновь полицейские дубинки. Противоправным действиям сотрудников полиции и Росгвардии, фальсификации выборов мэра нужна, конечно же, правовая оценка.

По информации на сайте Железнодорожного районного суда России, иск о защите чести и достоинства подан 25 декабря. В пресс-службе МВД по Республике Бурятия от комментариев воздержались. Напомним, в ночь на 12 сентября бойцы Росгвардии штурмом взяли автобус, в котором ночевали участники протеста, распылили слезоточивый газ и задержали 15 человек.