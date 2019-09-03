Женщины по-прежнему побеждают мужчин. В численности. Росстат подсчитал соотношение представителей двух полов. И статистика неутешительная. Почему перевес в сторону женщин и что думают об этом иркутяне и гости города?

Все, как в той песне: по статистке девчат больше. И не меняется эта суровая реальность уже многие годы. Так, по статистике мужчин в России на 10 миллионов меньше, чем женщин. Сегодня на тысячу представителей сильного пола 1154 женщины. Почему такие цифры и замечают ли эту разницу наши зрители? Мы спросили у них.

— Ну, наверное, из-за того, что мужчины больше вляпываются в какие-нибудь драки. В необдуманные какие-нибудь поступки. — Болеют чаще. Спиваются. Уезжают. Видимо, такая у нас судьба. — Женщине от природы, мне кажется, дано быть сильнее. Потому что она к деторождению приспособлена. — Прошла гражданская война, прошла отечественная война. Откуда прирост мужчин-то будет? — Мужчины в раннем возрасте умирают. Рождается мальчиков больше, а где-то в 20-25 лет это количество выравнивается и идет на снижение. И у мужчин меньше продолжительность жизни.

Вероятность рождения мальчика или девочки примерно одинакова, говорят специалисты. А перевес в сторону слабого пола объясняют, прежде всего, высокой смертностью мужчин. Молодые люди служат в армии и выбирают опасные профессии: полицейские, военные, спасатели, шахтеры. В то время как женщины более осторожны. Да и продолжительность жизни влияет на статистику. Так, на тысячу мужчин в возрасте от 35 до 40 лет всего 1027 женщин. А вот в группе старше 70 женщин в два раза больше: 2377 к тысяче мужчин. Но некоторые населенные пункты — исключения. В том числе, и в нашей области. Женщины по ряду причин, отсутствие работы например, из таких районов уезжают.

Елена СИГАЧЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ «ИРКУТСКСТАТ»: В Иркутской области, надо сказать, в большинстве районов наблюдается такая же тенденция: женщин больше, чем мужчин. За исключением двух районов. У нас в Зиминском районе мужчин больше. Именно в районе, а не в городе Зиме. И в Катангском районе. На начало года в Иркутской области на 1000 мужчин приходилось 1164 женщины. Этот показатель чуть-чуть хуже, чем в среднем по Российской Федерации.

Тем временем по прогнозам к 2036 году разрыв изменится. В России на тысячу мужчин будет примерно 1128 женщин. Один из способов сравнять цифры, говорят медики, повысить продолжительность жизни мужской половины населения. Но для этого мужчины должны приложить усилия: проходить медосмотр, вести активный образ жизни, не употреблять алкоголь и не курить.