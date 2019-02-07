Мусороперерабатывающий комплекс под Ангарском намерены создать к 2021 году

Тарифы в Иркутской области на сбор и вывоз ТКО ниже среднеарифметических значений на те же услуги, чем в среднем по России. Об этом сегодня заявил руководитель профильной службы региона Александр Халиулин. Но, тем не менее, вопросы к новому платежу все равно остаются. Их сейчас решают и на уровне Государственной Думы страны.

Первый месяц после вступления в силу требований так называемой мусорной реформы в регионе прошел спокойно. И это, несмотря на то, что скептики предвещали коллапс. Благодаря тщательной подготовке были своевременно разработаны и приняты соответствующие акты и установлены нормативы.

Евгений ВЕТРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ и ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Нормативы установлены дифференцировано, в зависимости от численности городов. Установлен норматив 2,1 на человека, либо 0,085 на кубический метр для городов Иркутск, Братск, Ангарск. Норматив принят исходя из существующего объема отходов, который был в предшествующие периоды. И по остальным населенным пунктам — 1,56 кубометра на человека. Этот норматив рассчитан исходя из СНИПов градостроительного планирования.

При этом решением правительства сохранена та схема, которая действовала раньше: оплата вывоза мусора производится с квадратного метра. Еще из плюсов: тариф в Приангарье ниже, чем в целом по стране. Это если брать за основу среднеарифметические значения. К тому же на эту услугу распространяются льготы. Многие даже выиграли: у некоторых управляющих оплата за вывоз мусора была выше, чем сейчас. Тем не менее, трудности остаются.

Александр ХАЛИУЛИН, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ по ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вопросов еще очень и очень много. Вопросов много на уровне каждого региона. Потому что каждый регион решить их не может, это задача больше федеральная. Первый момент, с которым мы столкнулись, — это возникновение налога на добавленную стоимость, плата за коллективное воздействие на окружающую среду. Это больше 20% в составе тарифа, больше 100 рублей. Поэтому логично эти суммы либо снизить, либо направить их на инвестиционную составляющую, потому что это логично.

Такие решения сейчас обсуждают и в Государственной Думе страны. Одна из инициатив депутатов — существенно снизить оплату для тех, кто самостоятельно сортирует мусор. Правда, Приангарье это пока никак не коснется, инфраструктуры для раздельной переработки отходов в регионе пока нет.

Андрей КРЮЧКОВ, МИНИСТР ЭКОЛОГИИ и ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы сейчас заканчиваем проектирование нашего мусороперерабатывающего завода, столкнулись как раз с рядом трудностей, когда надо выбирать технологии по одному из видов отходов, в том числе по стеклу. Если его раньше можно было принимать и сдавать, то теперь его никто нигде не берет, а стекла не меньше. Поэтому мы рассматриваем ряд технических решений, которые помогут этот отход ликвидировать и получить готовую продукцию.

Мусороперерабатывающий комплекс под Ангарском намерены создать к 2021 году. Инфраструктура для ТКО с элементами сортировки будет построена в Слюдянке, а также в Ольхонском районе. Один новый полигон, в Казачинско-Ленском районе, уже сдан в эксплуатацию, в ближайшее время откроются еще два — под Черемхово и в Нижнеудинске. Кроме того, региону необходимо еще 7,5 тысяч новых контейнеров и 1,5 тысячи площадок временного хранения отходов. На эти цели в областном бюджете заложено 800 млн рублей.