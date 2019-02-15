Митинги, посвященные воинам-афганцам, состоялись в Приангарье

Сегодня в Иркутске, как и по всей стране, прошли торжественные митинги, посвященные воинам-афганцам. В адрес ветеранов боевых действий звучат слова благодарности. Ровно 30 лет назад последние солдаты перешли границу с Афганистаном и вернулись на родину, которая на тот момент, почему-то была им не рада.

Сейчас воспоминания о войне, которой не было. Но факты — упрямая вещь. 12 декабря 1979 года правительство страны принимает решение о переходе государственной границы, через две недели советские солдаты были уже в Афганистане. В этом вооруженном конфликте миссия наших солдат звучала так: оказание интернациональной помощи братскому народу в сопротивлении против террористической агрессии. Десять лет практически во всех провинциях Афгана шли ожесточенные бои с моджахедами. Западные страны поставляют оружие партизанам. А позже в Европе начинают задавать вопросы: для чего нога советского спецназовца шагнула на «мирную» землю?

В Кремле нарастает напряжение. После телефонных переговоров с Женевой центральный аппарат страны решает выводить войска ограниченного контингента из Афганистана. Командармом на тот момент был генерал Громов, он принимает сообщение и уводит бойцов. «Это не отступление! — повторял генерал. — Каждому воину нужно ставить памятник!» Но о подвигах, как и самих солдатах, Михаил Горбачев, почему-то и слышать не захотел.

В феврале 1989-го диктор центрального канала передавала совершенно иные слова для тех, кто в последний раз проезжал по длинному пограничному мосту. Солдаты покидали Афганистан. На торжественную встречу глава государства не пришел. И вообще впоследствии старался обходить афганскую тему стороной. Как будто ее и вовсе не было.

Сейчас ни для кого не секрет, что военный переворот на местном уровне, готовили отечественные спецслужбы, агенты КГБ. Одним из таких консультантов был Валерий Петров. Он свободно владел языком и выполнял особо секретные поручения высшего руководства госбезопасности и генштаба. Они первыми были отправлены в Афган, задолго до масштабного ввода советских войск, чтобы подготовить воинский состав среди местных для специальных разведывательных операций и боевых действий.

Валерий ПЕТРОВ, ВЕТЕРАН КГБ СССР, УЧАСТНИК СПЕЦОПЕРАЦИЙ В АФГАНИСТАНЕ: Готовили переворот, устранение Амина и готовили приход к власти нашего брата Кармаля. Он был уже подготовлен Советским Союзом, чтобы в Афганистане установить такой режим, лояльное отношение к Советскому Союзу. Оно и так к нам было лояльное, у нас были очень хорошие отношения с 18 года.

Спустя три десятилетия боевой опыт и уже откровенный, незасекреченный рассказ об афганских событиях ветеранов внимательно слушает молодежь. Разглядывают фотографии земляков, погибших в сражениях, и личные вещи, ставшие уже экспонатами музейных полок боевой славы. Студенты института МВД, курсанты кадетского корпуса, будущие историки узнают от воинов-интернационалистов где-то суровые, а где-то и шокирующие истины. О том, что не бывает красивых подвигов в кровавых боях, о мире, которые порой приходится строить в войнах, и о том, что справедливость — понятие порой весьма относительное.

Праздник переименован. Никто не захотел отвечать за принятое тогда Кремлем решение. И сейчас вывод войск из Афганистана тактично называют Днем памяти россиян, исполнявших долг за пределами государства. Все так же проводят памятные митинги, поздравляют ветеранов. Разумеется, стараются помочь. Сегодня в Законодательном собрании Иркутской области за столом собрались войны-афганцы со всего Приангарья. Пенсионеров поздравил спикер областного парламента Сергей Сокол.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Хорошо, что вы есть, и будете оставаться такой сплоченной группой людей, связанных боевым братством, которые когда-то выполняли свой воинский долг для страны.

В Иркутской области сейчас проживает около полутора тысяч воинов-афганцев, треть в столице Приангарья. Представителей ветеранских организаций и активных членов сообщества наградили знаком отличия. Успели обсудить возможность создания специальной рабочей группы при правительстве, которая будет заниматься интересами воинов-афганцев.