Михаил Щапов: денег на самые лесные регионы выделяют крайне мало

Почему на охрану и тушение лесов выделяется недостаточно средств? Этот вопрос обсуждали на заседании комитета по бюджету и комитета по природным ресурсам Государственной Думы России. Депутат от Иркутской области Михаил Щапов отметил: денег на самые лесные регионы выделяют крайне мало. Лишь около 30% от необходимой суммы. Средств не хватает на лесных инспекторов, на технику, даже на ГСМ и запчасти. Как результат постоянный рост незаконных рубок и площади лесных пожаров. Полностью отсутствует финансирование и на охрану и тушение пожаров в резервных лесах. Это леса, которые в ближайшие 20 лет не собираются пилить.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Если я правильно понимаю, в связи с методикой учитывается только площадь эксплуатационных и защитных лесов, площадь резервных лесов не учитывается. Например, на территории Иркутской области 27% из лесного фонда, понятно, что они тоже горят и им нужны профилактические мероприятия. Но сейчас они не учитываются.

В итоге пришли к выводу, что методику нужно менять. Причем необходимо успеть это сделать до корректировки бюджета в марте 2020 года. Кроме того, обсуждается вопрос о полной передаче ответственности по лесным угодьям Рослесхозу. Соответствующий законопроект Михаил Щапов внес на рассмотрение в Госдуму еще в сентябре.