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Мемориальная доска погибшему сотруднику ОМОН

21.11.17

Чтобы помнили. В посёлке Усть-Ордынский открыли мемориальную доску в память о сотруднике иркутского ОМОН Сергее Русакове. 32-летний прапорщик полиции погиб в 2009 году в Чечне при выполнении боевого задания. За проявленный героизм награждён орденом мужества посмертно. Памятный знак установили на фасаде школы №1, где учился Сергей Русаков. Тёплыми словами вспомнили полицейского десятки друзей и коллег.

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