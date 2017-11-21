Мемориальная доска погибшему сотруднику ОМОН

Чтобы помнили. В посёлке Усть-Ордынский открыли мемориальную доску в память о сотруднике иркутского ОМОН Сергее Русакове. 32-летний прапорщик полиции погиб в 2009 году в Чечне при выполнении боевого задания. За проявленный героизм награждён орденом мужества посмертно. Памятный знак установили на фасаде школы №1, где учился Сергей Русаков. Тёплыми словами вспомнили полицейского десятки друзей и коллег.