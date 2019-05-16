Медвытрезвители могут вновь появиться в России

Вернуть медвытрезвители. Такой законопроект поступил в Государственную Думу. В документе говорится о создании альтернативных учреждений по оказанию помощи пьяным людям. Объекты предлагается закрепить за органами местного самоуправления. Вытрезвители были созданы в СССР в 30-х годах ХХ века для оказания помощи лицам в алкогольном опьянении и предупреждения беспорядка в общественных местах. В 2011 году систему ликвидировали из-за реформы МВД. Сегодня в России работают около 20 подобных заведений, большинство из них находится в Москве и Московской области. Тем временем, по данным Росстата, в нашей стране ежегодно умирают около 50 тысяч человек в состоянии опьянения.