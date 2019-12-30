Медики и водители встретят Новый год на рабочем месте

Новый год, пожалуй, самый ожидаемый праздник для всех, город сверкает волшебными огнями, иркутяне пребывают в приятной суете, ожидании главной ночи года и, конечно, каникул. Однако не все могут оставить свою работу даже во время праздников. Для кого 31 декабря будет напряженным рабочим днем, расскажем далее.

Станислав Мельников 15 лет работает на Иркутской станции скорой помощи. Из них 7 анестезиологом-реаниматологом. К дежурству в новогодние праздники Станислав относится с ответственностью.

Станислав МЕЛЬНИКОВ, ВРАЧ АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ ИРКУТСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ: В новогоднюю ночь и в новогодние праздники, конечно, увеличивается количество вызовов. В основном, вызовы связаны с травмами, отравлениями, обморожениями.

В праздники в диспетчерскую службу скорой помощи поступает около 1300 обращений. Причем даже по тем вопросам, которые можно решить на простом приеме у врача. Поэтому набирать 03 граждан просят только в действительно экстренных случаях. По распоряжению областного минздрава участковые терапевты, педиатры будут работать в обычном режиме 31 декабря, 3, 6 и 8 января.

Людмила Козец работает диспетчером 25 лет. Делится, работы сейчас очень много, но есть в ней место и приятным моментам.

Людмила КОЗЕЦ, ДИСПЕТЧЕР ИРКУТСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ: Которые часто обращаются в скорую, они обязательно звонят, очень много звонков, именно с хорошими пожеланиями. Это очень приятно, потому что мы редко слышим благодарность. Мы слышим благодарность, но редко, сейчас больше негатива идет. Ну а так все нормально, работа есть работа, работаем.

Общественный транспорт в Новый год традиционно ходит дольше, чем в будни. Поэтому и водители городских трамваев, автобусов и троллейбусов Новый год встретят за рулем.

Встретит новый год на работе и старший оператор эфира телекомпании АИСТ Дмитрий Лоншаков. Ведь сердце телевидения – это аппаратная эфира. Именно отсюда выдают все передачи, транслируемые на нашем канале.